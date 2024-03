Mulher é presa suspeita de enterrar filho recém-nascido vivo | A TARDE

Uma mulher foi presa suspeita de enterrar o próprio filho recém-nascido e vivo, em um quintal na cidade de Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. A prisão aconteceu na última sexta, mas foi divulgado apenas nesta segunda, 4.

Segundo a Polícia Civil, antes de enterrar o recém-nascido, a mulher jogou a placenta em um vaso sanitário. Ela foi detida na Operação Xadrez 121, que cumpre mandados de prisão contra autores de homicídio, feminicídio, roubo e outros crimes.

A investigação da polícia aponta que o crime foi cometido em 24 de setembro de 2009, há quase 15 anos. Conforme o inquérito, na época do crime, a polícia foi acionada por terceiros e localizou o bebê enterrado no quintal da casa, já morto.

A perícia feita no corpo do recém-nascido, que era um menino, apontou que ele nasceu com vida, por isso, a mulher foi indiciada por homicídio qualificado.