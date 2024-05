Mulher espancada por fisiculturista morre após 10 dias na UTI | A TARDE

A mulher espancada pelo fisiculturista Igor Porto Brandão, identificada como Marcela Luise, de 31 anos, morreu na noite de segunda-feira, 20. Ela estava internada em um hospital de Aparecida de Goiânia (GO).

Marcelo foi levada para a emergência da unidade hospitalar no último dia 10. Ele chegou com o quadro de traumatismo craniano, oito costelas quebradas e machucados em diferentes partes do corpo. As informações foram reveladas pela Polícia Civil.

Em depoimento, Igor disse que a mulher teria sofrido uma queda em casa. No entanto, os médicos notaram que os ferimentos não eram condizentes com uma queda. Diante do cenário, o hospital acionou a polícia e o fisiculturista foi preso no último dia 17.

A Justiça decidiu manter a prisão de Igor. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia.

