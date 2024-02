Mulher fica presa em carro e morre afogada durante temporal | A TARDE

Uma mulher morreu na madrugada deste sábado, 20, em Sorocaba, no interior de São Paulo, após ficar presa em um veículo submerso pela força da chuva. Outra pessoa que estava no carro conseguiu sobreviver após ficar em cima da lataria enquanto aguardava a chegada do socorro.

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu ao afogamento. O veículo ficou submerso na Avenida Juvenal de Campos, no bairro de Vila Conceição. Esta foi a terceira morte provocada pelo temporal registrado em São Paulo desde a noite desta sexta-feira, 19.

A Defesa Civil de São Paulo disse que a forte chuva atingiu Sorocaba por volta das 1h20 e provocou pontos de alagamento em diferentes locais. O Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil da cidade teve parte do térreo alagado e os pacientes tiveram que ir para outros andares.

Na capital, o temporal colocou a população em estado de atenção. A chuva provocou 18 pontos de alagamento na cidade. Os bombeiros haviam recebido 51 chamados relacionados a quedas de árvores na Grande São Paulo até às 18h15 desta sexta-feira.