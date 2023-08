Mulher mata filha de 8 anos e esconde corpo em geladeira

Uma mulher, identificada como Ruth Floriano, de 31 anos, confessou ter matado sua filha de 8 anos e esconder o corpo da criança na geladeira de casa. Ela foi detida na tarde de sábado, 26, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, as suspeitas que o corpo da criança estava na geladeira partiu dos vizinhos quando a ajudaram a carregar o eletrodoméstico durante a mudança e estranharam o peso. O corpo foi encontrado posteriormente pela sogra da mulher.

Ao confessar o crime, Ruth disse que, entre os dias 8 e 9 de agosto usou drogas e “decidiu matar a filha por não aceitar a separação com o pai dela”. O assassinato teria acontecido antes da mudança de casa, quando a suspeita colocou os restos mortais da filha na geladeira.

O crime foi registrado como ocultação de cadáver e homicídio contra menor de 14 anos, sem chance de defesa da vítima e motivo fútil. A suspeita passará por audiência de custódia.