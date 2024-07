Mulher mata marido a facadas, foge com filha e enteado e acaba presa

- Foto: PMDF / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira, 27, uma mulher procurada por matar o marido a facadas, em Vicente Pires, na madrugada de quarta-feira, 26.

A vítima foi morta enquanto dormia. Após cometer o crime, a suspeita sofreu um acidente de carro enquanto fugia para o estado do Paraná. As informações foram divulgadas pela PCDF.

Ela estava no veículo com a filha de 9 anos; o enteado, de 25, e o cachorro da família. A mulher foi presa pela (PRF) no município de Campos Mourão (PR).

A condutora, que ainda não teve a idade divulgada, chegou a sair do carro em busca de socorro para os filhos.

Os demais ocupantes do carro estavam presos e só foram retirados do automóvel com ajuda de um sargento da Polícia Militar.

A mulher foi presa e encaminhada para os procedimentos legais da Justiça. Os detalhes do caso serã investigados pela Polícia Civil.