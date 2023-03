Mulher morre após explosão de panela de pressão em churrascaria

Uma cozinheira de 36 anos morreu após a explosão de uma panela de pressão, na noite desta quinta-feira, 9, na churrascaria onde trabalhava. A ocorrência foi registrada no bairro Distrito Industrial I, em Mogi Guaçu (SP). O acidente foi registrado pela câmera de segurança do local.

Segundo a Polícia Civil, a vítima era natural do Maranhão. A mulher estava no primeiro dia de trabalho na churrascaria. De acordo com a gravação, a vítima é arremessada na pia e parece bater a cabeça antes de cair no chão.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo a Guarda Municipal (GM), o óbito da mulher foi constatado no local.

Na perícia, a morte foi registrada como suspeita/acidental, no plantão da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu.

Veja vídeo:

