BRASIL
Mulher morre e 113 pessoas passam mal após comerem em pizzaria
Estabelecimento foi interditado; caso será encaminhado a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa)
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Uma mulher morreu e outras 113 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar ao comerem em uma mesma pizzaria em Pombal, na Paraíba.
A morte de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, foi confirmada na manhã desta terça-feira, 17.
De acordo com o Hospital Regional de Pombal (HRP), a vítima deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira, 16, apresentando os seguintes sintomas associados à ingestão alimentar.:
- diarreia;
- vômitos;
- dor abdominal.
Sintomas similares
As pessoas que apresentaram sintomas similares foram atendidas em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e no próprio HRP.
Conforme apontam as unidades de saúde, os pacientes apresentaram queixas de:
- fortes dores abdominais;
- vômitos;
- náuseas;
- mal-estar geral.
Relatórios de saúde indicaram fortes indícios de intoxicação alimentar, baseados nos relatos.
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Prefeitura se pronunciou
A prefeitura de Pombal se retratou, por meio de nota nas redes sociais, que o aumento repentino de casos de gastroenterite começou no último domingo, 15.
Eles ainda informam que uma vistoria técnica foi realizada no estabelecimento.
A inspeção apontou que os alimentos não eram armazenados de forma apropriada e identificaram a presença de insetos. O local foi interditado.
Somado a isso, a prefeitura ainda destacou que todas as medidas legais foram tomadas pelo órgão competente e finalizaram dizendo que o caso será encaminhado para a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa).
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