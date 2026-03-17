Mulher morre e 113 pessoas passam mal após comerem em pizzaria

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Uma mulher morreu e 113 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar após comerem em pizzaria - Foto: Divulgação | Governo da Paraíba

Uma mulher morreu e outras 113 pessoas apresentaram sintomas de intoxicação alimentar ao comerem em uma mesma pizzaria em Pombal, na Paraíba.

A morte de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, de 44 anos, foi confirmada na manhã desta terça-feira, 17.

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De acordo com o Hospital Regional de Pombal (HRP), a vítima deu entrada na unidade de saúde na última segunda-feira, 16, apresentando os seguintes sintomas associados à ingestão alimentar.:

diarreia;

vômitos;

dor abdominal.

Sintomas similares

As pessoas que apresentaram sintomas similares foram atendidas em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e no próprio HRP.

Conforme apontam as unidades de saúde, os pacientes apresentaram queixas de:

fortes dores abdominais;

vômitos;

náuseas;

mal-estar geral.

Relatórios de saúde indicaram fortes indícios de intoxicação alimentar, baseados nos relatos.

Prefeitura se pronunciou

A prefeitura de Pombal se retratou, por meio de nota nas redes sociais, que o aumento repentino de casos de gastroenterite começou no último domingo, 15.

Eles ainda informam que uma vistoria técnica foi realizada no estabelecimento.

A inspeção apontou que os alimentos não eram armazenados de forma apropriada e identificaram a presença de insetos. O local foi interditado.

Somado a isso, a prefeitura ainda destacou que todas as medidas legais foram tomadas pelo órgão competente e finalizaram dizendo que o caso será encaminhado para a Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa).