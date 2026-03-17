Seminovos: 1 em cada 5 carros usados apresenta irregularidades

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- Foto: Agência Brasil/EBC

Um em cada cinco carros seminovos ou usados apresenta algum tipo de irregularidade no Brasil, segundo dados da rede Super Visão, especializada em vistoria automotiva.

De 97 mil laudos produzidos por mês, cerca de 19 mil veículos possuem algum tipo de irregularidades. Entre elas estão:

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Adulteração dos números do chassi e motor;

Danos na estrutura do veículo.

Problemas com documentação.

Mercado de seminovos

O mercado de carros seminovos e usados continua aquecido no país e, em fevereiro, houve 1.363.383 milhão de vendas, alta equivalente a 1,7% em relação ao mês anterior, segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos (Fenauto).

No acumulado do primeiro bimestre, o setor já soma 2.703.716 trocas de propriedade, o que representa um salto de 16,1% na comparação com o mesmo período de 2025.

Carros mais acessíveis puxam vendas de seminovos na Bahia

O mercado de veículos seminovos na Bahia encerrou 2025 com resultado positivo, embora marcado por desafios, especialmente por causa do patamar elevado da taxa de juros ao longo do ano. A avaliação é de Ari Pinheiro Junior, presidente da Assoveba e sócio da Pinheiro Veículos, que destaca a necessidade de adaptação das empresas do setor para atravessar um cenário econômico mais restritivo.

“2025 foi um ano desafiador, foi onde a taxa de juros estava mais alta e a gente conseguiu sobreviver esse ano trabalhando mais, se dedicando mais, fazendo algo diferente. Mas a gente está fechando o ano pelo menos positivo”, afirmou.