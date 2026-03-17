Explosão de micro-ondas em restaurante deixa adolescente morta

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- Foto: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos morreu, após a explosão de um micro-ondas em um restaurante de Guatapará, na região de Ribeirão Preto, em São Paulo. O caso ocorreu no último sábado, 14, durante o horário de almoço, mas a jovem faleceu no domingo, 15.

A vítima, identificada como Ana Beatriz Amancio Bibo, era aprendiz e atuava como ajudante de cozinha do estabelecimento. Ela sofreu diversas queimaduras pelo corpo, foi socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

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A mulher do dono do estabelecimento, Hellen Caroline Duarte da Silva, também ficou ferida. No entanto, ele foi levada ao hospital e já recebeu alta.

O que se sabe sobre a explosão?

A Polícia Civil investiga ainda a possibilidade de a explosão ter ocorrido em um rechaud, utensílio de mesa, geralmente de inox ou prata, usado para manter alimentos aquecidos durante buffets e eventos.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente.