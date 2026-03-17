Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CASO INSS

PF viu risco de Lulinha sair do Brasil antes de pedir quebra de sigilo

Filho do presidente Lula é citado em investigação sobre fraudes no INSS

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/03/2026 - 10:37 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF
Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF -

A Polícia Federal (PF) enviou no ano passado um ofício sigiloso ao Supremo Tribunal Federal (STF) no qual manifestou receio de que o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, pudesse deixar o Brasil.

De acordo com a CNN Brasil, a corporação solicitou à Corte a quebra do sigilo fiscal do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) logo depois que o documento foi encaminhado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Deputada do MDB é alvo da PF em investigação sobre fraudes no INSS
Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS
Lulinha e Messias: entenda o racha na relação entre Alcolumbre e Lula
Na mira do STF, Lulinha ouve conselho do pai após decisão de Mendonça

Viagem suspeita

A defesa de Lulinha admitiu, pela primeira vez, que o empresário fez uma viagem a Portugal paga por Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que está preso sob suspeita de liderar um esquema de desvios em aposentadorias.

Apesar disso, a defesa afirmou que não houve qualquer tipo de negócio entre eles nem repasse de valores.

A petição foi apresentada após a quebra do sigilo bancário de Lulinha e em meio ao receio de que ele seja alvo de novas medidas por parte da PF.

Investigação

Documentos analisados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS indicam que Lulinha movimentou R$ 19,5 milhões em uma conta ao longo de quatro anos.

Os registros também apontam três transferências feitas por Lula, que somam R$ 721,3 mil. A defesa do filho do presidente nega qualquer irregularidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

INSS Lulinha polícia federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Lulinha, filho de Lula, é alvo de investigação da PF
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x