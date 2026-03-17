Deputada do MDB é alvo da PF em investigação sobre fraudes no INSS

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Deputada federal Maria Gorete Pereira é alvo da PF - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

A deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira, 17, que investiga descontos indevidos em aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo informações do jornal O Globo, a parlamentar teve endereços vasculhados e deverá usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça.

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A ação faz parte da Operação Indébito, desdobramento de uma investigação que apura a cobrança de mensalidades associativas sem autorização diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Ao todo, a PF cumpriu dois mandados de prisão e 18 de busca e apreensão no Ceará e no Distrito Federal, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, relator do caso.

De acordo com a PF, o esquema investigado pode envolver crimes como fraude em sistemas públicos, organização criminosa e estelionato previdenciário.

As investigações começaram após auditorias identificarem que aposentados e pensionistas estavam sofrendo descontos automáticos em seus benefícios sem terem autorizado a cobrança.