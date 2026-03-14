BALANÇO
CPMI do INSS entra na reta final sob pressão e com derrotas no STF
Colegiado tem encerramento previsto para o próximo dia 26
Por Redação
Siga o A TARDE no Google
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes bilionárias no INSS vive um momento decisivo. Instalada em agosto de 2025, o colegiado tem seu encerramento previsto para o próximo dia 26 — a menos que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), autorize a prorrogação de 60 dias pleiteada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG).
Ao longo de quase sete meses de atividades, a CPMI tornou-se um campo de batalha jurídico entre o Legislativo e o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido o principal obstáculo para a ala investigativa, proferindo decisões que desidrataram o poder de convocação do colegiado.
Depoimentos travados
As tentativas de ouvir personagens centrais da investigação sofreram alguns golpes nas últimas semanas:
Augusto Lima: O ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro foi desobrigado de comparecer pelo ministro André Mendonça. A decisão, que tornou a presença facultativa, levou ao cancelamento da sessão na última quarta-feira, 11.
Leila Pereira: A presidente da Crefisa e do Palmeiras teve seu depoimento adiado por decisão do ministro Flávio Dino. A nova data está agendada para 18 de março.
Daniel Vorcaro: Dono do Banco Master, Vorcaro também recebeu o direito de não comparecer à comissão por determinação de Mendonça. O banqueiro optou por não se apresentar.
Leia Também:
Articulação
Além de blindar depoentes, o STF interferiu diretamente na obtenção de provas. O ministro Flávio Dino suspendeu quebras de sigilo consideradas estratégicas, como a de Fábio Luís Lula da Silva (Lulinha). No campo político, a base governista atuou para barrar a convocação da lobista Mônica Moura, suspeita de intermediar contratos de modernização tecnológica no INSS.
Estratégia anti-vazamentos
Após o vazamento de dados telemáticos de Daniel Vorcaro — caso que gerou um inquérito na Polícia Federal —, a CPMI adotou protocolos rígidos de segurança. As novas remessas de documentos confidenciais estão guardadas em uma sala-cofre.
O acesso dos parlamentares ao local é restrito:
- É proibida a entrada com celulares, câmeras ou qualquer dispositivo eletrônico.
- Os congressistas podem utilizar apenas papel e caneta para anotações.
Números
A menos de 15 do fim de suas atividades, a CPMI apresenta o seguinte balanço:
- 35 reuniões realizadas.
- 2.239 requerimentos aprovados (de um total de 3.127).
- 1.920 documentos recebidos, formando uma base volumosa de dados para o relatório final.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes