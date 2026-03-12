CPMI do INSS cancela depoimentos após ausência de testemunhas

Siga o A TARDE no Google

Deputado Alfredo Gaspar (relator) e senador Carlos Viana (presidente da comissão) - Foto: Agência Brasil/ Lula Marques

Todos os depoimentos previstos para esta quinta-feira, 12, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram cancelados.

A sessão previa ouvir quatro testemunhas, mas nenhuma delas poderia comparecer por motivos distintos.

A diretora de Tecnologia da Informação do INSS, Lea Bressy Amorim, apresentou atestado médico. Já o tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, Paulo Gabriel de Almeida, está preso.

A presidente do Banco Crefisa, Leila Pereira, e o CEO do C6 Consignado, Artur Ildefonso Brotto Azevedo, pediram o adiamento dos depoimentos.

Segundo o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), Leila Pereira foi dispensada de comparecer por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que autorizou a ausência da empresária e proibiu eventual condução coercitiva.

Para o parlamentar, as decisões da Suprema Corte têm prejudicado o andamento das atividades da comissão investigativa.

“As decisões judiciais do STF têm prejudicado a CPMI. Respeitamos as decisões judiciais, mas não concordamos com muitas delas”, afirmou.

O que investiga a CPMI do INSS?

A CPMI do INSS investiga um esquema bilionário de fraudes que inclui descontos indevidos em aposentadorias, empréstimos consignados não autorizados e associações de fachada. O foco é identificar os responsáveis por desvios de cerca de R$ 6,3 bilhões.

De acordo com as investigações, foram identificados mais de 250 mil contratos com indícios de irregularidades, envolvendo o Banco Master e descontos indevidos por associações.