Mulher morre no Rio após comer bombons que ganhou de aniversário

Uma mulher passou mal e morreu após comer bombons que ganhou no dia do aniversário. A vítima foi identificada como Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos, e o caso aconteceu no último sábado, 20, no Rio de Janeiro.

A Polícia Civil investiga se a mulher foi envenenada e apreendeu os chocolates restantes para análise. A 20ª DP (Vila Isabel) aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) com a causa da morte de Lindaci. O exame deve levar cerca de 30 dias para ficar pronto.

Lenice Batista, irmã de Lindaci, afirma que um perito do Instituto Médico-Legal indicou, informalmente, a presença de chumbinho no corpo da vítima.

A família ainda contou que Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais e chegou a comentar com as pessoas em um salão de beleza que estava com medo de comer os chocolates “porque eles poderiam estar envenenados”.

Antes de comer os chocolates, ela ligou para parentes e amigos para descobrir quem havia enviado o presente. Ela ficou tranquilizada após seu ex-marido dizer que era responsável pelo envio. No entanto, segundo a família, ele afirmou que, no momento da ligação, tinha feito “uma brincadeira” com a vítima.

Lindaci comeu os chocolates no salão de beleza. Ao sair do local, ela entortava os braços e revirava os olhos, de acordo com sua irmã. Ela foi socorrida por policiais militares que passavam na rua, mas já chegou ao hospital morta.

Chocolate e buquê de flores recebidos pela vítima | Foto: Reprodução | TV Globo