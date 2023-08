"Mulher não é boazinha", diz juiz sobre vítimas de abuso; vídeo

O juiz Francisco José Mazza rebateu as afirmações das vítimas que denunciam um médico por violência sexual, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Entre as declarações, o juiz afirmou que as mulheres são “bicho da língua grande” e que “chutam as partes baixas”.

O médico, identificado como Cícero Valdizébio Pereira Agra, é acusado de praticar violação sexual contra pacientes durante atendimentos ocorridos em 2021. O total de 10 mulheres já denunciaram o profissional de saúde, em julho deste ano. A defesa do médico afirma que as acusações são falsas.

Ainda em julho, durante depoimento no Fórum de Juazeiro do Norte, uma das vítimas disse que foi tocada nas partes íntimas sem consentimento. Neste momento, o juiz Francisco José Mazza rebateu as afirmações afirmando que já foi assediado por mulheres quando exercia outra profissão.

Ele ainda afirmou que mulher não é "boazinha", que é “bicho de mão pesada, bicho da língua grande e que chuta as partes baixas”.