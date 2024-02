Mulher perde lábio superior após procedimento estético | A TARDE

Em 2020, a influenciadora digital Mariana Michelini foi submetida a uma harmonização facial, ativo produzido de forma natural pelo corpo que pode ser reposto através de aplicações injetáveis, em Matão, município localizado no interior de São Paulo, e ficou com o lábio superior deformado. Ela acreditava que o produto usado para realizar o procedimento seria o ácido hialurônico, mas foi utilizado o PMMA.



O procedimento foi feito no queixo e nas maçãs do rosto. No entanto, após seis meses, em 2021, Mariana acordou com o rosto inchado e dolorido. Após se submeter a uma biópsia descobriu que a substância injetada em seu rosto era o polimetilmetacrilato.

Essa substância é um componente plástico usado de várias formas na área de saúde e em outros setores produtivos. Segundo o site da Agência Nacional de Vigilância (ANVISA), a matéria-prima tem vários tipos de aplicações, como por exemplo as lentes de contato, implantes de esôfago, cimento ortopédico, entre outros.

Apesar de ser regulamentado para o preenchimento cutâneo de pequenas áreas do corpo, realizar harmonizações faciais com as microesferas de acrílico pode trazer consequências como manchas, embolia pulmonar, inflamação, dor crônica e necrose.

Em entrevista à revista Glamour, Michelini disse que como é influenciadora, fez o procedimento como troca de engajamento para conteúdo. Michelini marcou consulta com um dermatologista e descobriu que os microplásticos em seu rosto estavam migrando para a região do buço.

Foi indicado a transferência para uma cirurgia plástica, para remover toda a região do lábio superior e do buço. Ela realizou a primeira cirurgia para reconstrução dos tecidos perdidos em dezembro de 2023, e deve realizar mais procedimentos na região.

A influenciadora chegou a criar um canal no YouTube para contar a história e ajudar outras mulheres. Com mais de 23 mil seguidores nas redes sociais, Mariana compartilha a sua jornada e recebe o apoio dos seguidores.