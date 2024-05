Município do RS registra primeira morte por leptospirose | A TARDE

A primeira morte por leptospirose aconteceu no Rio Grande do Sul. Um homem de 67 anos morreu no município de Travesseiro, na última sexta-feira, 17.

Outras pessoas receberam tratamento para a doença na cidade, segundo o jornal Correio Braziliense. De acordo com o Ministério da Saúde, a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente ratos, infectados pela bactéria Leptospira.

A doença apresenta elevada incidência em determinadas áreas além do risco de letalidade, que pode chegar a 40% nos casos mais graves. A ocorrência dessa enfermidade está ligada às condições precárias de infraestrutura sanitária e à infestação de roedores infectados.

As inundações propiciam a persistência da bactéria no ambiente, o que normalmente acontece em períodos de chuva intensa, como ocorre no Rio Grande do Sul. O estado ficou quase todo inundado e foi afetado por alagamentos, deslizamentos de terra e outros problemas relacionados à chuva.

