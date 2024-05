Museu guarda documentos molhados em frigorífico no RS | A TARDE

Os documentos guardados no Museu Estadual do Carvão do Rio Grande do Sul foram levados para o congelador de um frigorífico para serem preservados após o museu ser inundado pela enchente que atingiu o estado.

A secretaria de Cultura do estado informou que os estragos causados em outros museus parecem ter sido menores do que os registrados no Museu do Carvão, que teve documentos molhados devido à subida das águas.

No Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que fica no centro histórico de Porto Alegre, a equipe conseguiu colocar o acervo a salvo antes da enchente. As peças foram levadas a andares superiores antes de a água invadir o prédio.



“A operação de remover obras de arte é difícil e demorada, mas montamos uma força-tarefa emergencial que trabalhou até o último minuto possível e conseguiu levar as peças para os andares de cima antes de a água chegar na praça”, afirma o diretor e curador do museu, Francisco Dalcol.

