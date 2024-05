Mutirão gratuito ajuda a população a não cair na "malha-fina" | A TARDE

O prazo para entregar a declaração de Imposto de Renda de 2024 está chegando ao fim e muitas pessoas ainda não cumpriram o seu dever com a Receita Federal. Se esse é o seu caso, você pode aproveitar uma oportunidade para resolver essa burocracia gratuitamente indo até um dos pontos de atendimento do mutirão que a Unijorge está promovendo para preencher as declarações.

O prazo de entrega termina no dia 31 de maio a ação está auxiliando os contribuintes que devem entregar a declaração do tipo simplificada. Os auxiliares irão executar todas as etapas do processo, passando pela verificação dos documentos até o envio final para a Receita Federal.



Os interessados devem buscar um dos postos de atendimento portando todos os seus informes de rendimentos.

Veja os locais onde o mutirão está instalado:

Salvador Norte Shopping - Espaço Cidadania (piso L1)

Data: Apenas hoje (16 de maio)

Horário: 9h às 22h

Salvador Shopping - Praça de Serviços (piso G1)



Data: Até 23 de maio

Horário: 9h às 22h

Unijorge Campus Paralela

Data: 20 a 29 de mai

Horário: 16h às 19h

