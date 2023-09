Namorada de Toguro é extubada após complicações no parto

Após complicação no parto na última quarta-feira, 6, a namorada de Toguro, Nara Paraguaia, apresentou melhoras. Segundo o influencer, Nara foi extubada na madrugada desta sexta-feira, 8, mas ainda segue na UTI e dormiu com o retrato do filho, Gael, na mão.



Ainda segundo Toguro, Gael nasceu “lindo, forte e bem nutrito”, mas Nara precisou retirar o útero. Os problemas começaram durante o parto, no final da cesariana, quando aconteceu um sangramento durante o momento de fazer os pontos.

"Era para ela ser extubada na sexta [8], mas ela acordou hoje [7]. O único problema é a ansiedade que ela está para ver o filho. Não está conseguindo dormir. Precisa dormir pra descansar", disse Toguro em sua página em uma rede social. “Nara está acordada, está falando, está comendo. Incrível, milagre! Ainda está na UTI, tem muito chão pela frente. Não vou postar o rostinho dele até Nara sair dessa. Vamos postar os três juntos”, concluiu.