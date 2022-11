"Não adianta chorar", diz Mourão sobre derrota de Bolsonaro

O vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), aceitou publicamente o resultado das eleições presidenciais ocorridas neste domingo, 30. "Não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo", afirmou, em entrevista concedida ao jornal O Globo, publicada na edição desta quarta-feira, 2.

Mourão disse que não considera ter havido fraude na eleição. "Porém um jogador não deveria estar jogando. Essa é minha visão", completou. O vice-presidente se referiu ao fato de que Lula se tornou elegível no último ano, após o Supremo Tribunal Federal anular as condenação criminais.

As declarações do atual vice-presidente são mais diretas que as do presidente Jair Bolsonaro (PL), que não chegou a cumprimentar Lula ou reconhecer explicitamente a vitória do petista.

No primeiro pronunciamento desde a derrota do último domingo, 30, o atual chefe do Executivo disse, nesta terça-feira, 1, que continuaria "cumprindo todos os mandamentos da Constituição".