Navio bate na Ponte Rio-Niterói por causa dos fortes ventos

A Ponte Rio-Niterói foi fechada, em ambos os sentidos no início da noite desta segunda-feira (14), por conta do da colisão de um navio com a estrutura da ponte. O motorista Alexandre Belotte gravou o momento do acidente quando passava pelo local. A embarcação atinge a ponte provocando tremores no equipamento.

"Começou um vento muito forte na ponte. Foi aí que eu vi o navio e achei que ele ia passar direto. Mas, pela altura, logo eu pensei que estava estranho e que não ia passar. A parte alta bateu forte na ponte. Na hora, meu telefone caiu no chão. Chegou a balançar a ponte. Balançou muito. O carro quase sai de uma faixa e vai para a outra.”

O Centro de Operações informou que o navio estava abandonado e a âncora não resistiu à pressão do vento. Três rebocadores atua para resgatar a embarcação. A Guarda Portuária e uma equipe da Polícia Rodoviária Federal estão no local.

O fechamento da Ponte causa congestionamento nos nos acessos, principalmente na Avenida Brasil.



Fortes ventos atingiram a cidade, que está em estágio de mobilização deste o início da tarde. Segundo o Alerta Rio, houve registro de vento forte nos aeroportos do Galeão (57,4 km/h) e Santos Dummont (53,7km)