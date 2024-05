Nikolas Ferreira chama Whindersson de 'corno' em discussão na internet | A TARDE

O humorista Whindersson Nunes se envolveu em uma discussão, na tarde desta segunda-feira, 22, com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e foi chamado de 'corno' pelo parlamentar bolsonarista. A confusão entre eles aconteceu no X, antigo Twitter.

A discussão começou quando Whindersson compartilhou um vídeo de Nikolas durante a manifestação pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro. Nas imagens, o mineiro diz que o Brasil precisa de "homens com mais testosterona".

"Qualquer homem que se identifica com o corpo que nasceu tem testosterona, senão ele pode ter uma condição chamada 'hipogonadismo', problema nos testiculo ou na hipófise, recomenda-se uma visita no urologista mostrar os ovo pro doutor", debochou o humorista.

Apoiadores do deputado começaram a comentar a publicação criticando o humorista. A maior parte dos críticos relembrou da polêmica envolvendo a separação de Whindersson com a cantora Luísa Sonza, onde rumores de traição tomaram conta da internet na ocasião. A informação foi desmentida por ambos.

Em meio ao bate-boca de Whindersson com seus eleitores, Nikolas decidiu entrar na discussão, repostando a brincadeira de Whindersson e justificando que sua fala foi uma "figura de linguagem":

"É óbvio que usei 'testosterona' como figura de linguagem para coragem - e você sabe disso. Só está pagando pedágio pro politicamente correto - logo você… Me lembro quando seu sonho era formar uma família, falava sobre Jesus e todo mundo gostava de você. Afinal, você era você mesmo e não um personagem pra agradar uma minoria exigente. I miss the old whind [sinto falta do antigo Whind]", provocou Nikolas.

O comediante ainda respondeu o político, chamando-o de "vagabundo" e mandando ele "ir trabalhar": "Eu, se brinco, estou trabalhando, parlamentar quando brinca está sendo vagabundo só mesmo".



Na manhã desta terça-feira (23), então, Nikolas fez uma nova publicação fazendo alusão ao bate-boca, mas desta vez sem mencionar o humorista.

"Tem uma turminha que comenta tudo - até figura de linguagem - mas fica caladinho quanto a isso. Depois desses 10 segundos que demorei pra fazer esse Tweet, deixa eu voltar a trabalhar, senão o corno fica nervoso", disse o deputado.

Não acho que disse nada demais, repito, vá trabalhar https://t.co/q4L1qmgIfb — Whindersson (@whindersson) April 23, 2024