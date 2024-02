Noiva é acusada de golpe por mentir para maquiadora; entenda o caso | A TARDE

Uma noiva foi acusada de dar um golpe em uma maquiadora após mentir sobre o propósito de sua maquiagem para o dia do casamento. A cerimônia ocorreu no dia 20 de janeiro e o episódio inusitado viralizou nas redes sociais.

De acordo com a noiva Bruna Eloísa, ela optou por procurar o serviço de "make social". No entanto, de acordo com ela, a maioria das maquiadoras aumentava o preço ao descobrir que se tratava de uma maquiagem para noiva.

Ainda segundo a mulher, que trabalha como esteticista, ao encontrar uma profissional que oferecia um valor mais barato, Eloísa omitiu que era noiva para garantir o preço mais baixo e não precisar fechar o pacote.

No dia do casamento, a maquiadora questionou se ela era noiva, e Eloísa negou, receosa de ser cobrada um valor mais alto. Após a celebração, a maquiadora acusou Eloísa de dar "o maior golpe da vida dela".

A profissional que fez a maquiagem disse ter sido desrespeitada pela mentira sobre o propósito da maquiagem. Eloísa, por sua vez, defende-se afirmando que a maquiagem foi convencional, sem exigir mais tempo ou produtos especiais pelo serviço.

Por fim, a polêmica também envolveu a maquiadora se chateando por Eloísa não a seguir nas redes sociais, dizendo que ela quis se esconder. A noiva rebate, destacando que, se esse fosse o caso, teria bloqueado a profissional.

Assista: