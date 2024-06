Nordeste foi a região que mais enviou voluntários do SUS ao RS | A TARDE

A Força Nacional do SUS já enviou, até este domingo, 2, 364 profissionais de saúde para socorro aos atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul em maio, conforme dados do Ministério da Saúde.

A Região Nordeste, com voluntários vindos de oito estados, é a que mais enviou profissionais para atuar no RS: 121 voluntários, o equivalente a 33,2% do total.

Boa parte dos voluntários já retornaram a seus estados. Cerca de 150 permanecem no RS. Na próxima sexta-feira, 7, mais 88 voluntários, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, entre outros, chegam para reforçar os atendimentos.

Região Norte: 11 profissionais

Pará (PA): 4

Roraima (RR): 3

Tocantins (TO): 2

Amazonas (AM): 1

Acre (AC): 1

Região Nordeste: 121 profissionais

Bahia (BA): 36

Sergipe (SE): 27

Rio Grande do Norte (RN): 13

Pernambuco (PE): 12

Paraíba (PB): 11

Ceará (CE): 9

Alagoas (AL): 8

Maranhão (MA): 3

Piauí (PI): 2

Região Centro-Oeste: 54 profissionais

Distrito Federal (DF): 40

Goiás (GO): 10

Mato Grosso do Sul (MS): 3

Mato Grosso (MT): 1

Região Sudeste: 62 profissionais

São Paulo (SP): 31

Minas Gerais (MG): 24

Rio de Janeiro (RJ): 5

Espírito Santo (ES): 2

Região Sul: 116 profissionais

Rio Grande do Sul (RS): 92

Paraná (PR): 14

Santa Catarina (SC): 10

"Nessa hora, esses profissionais mostram a força do SUS e dos trabalhadores de saúde. É impressionante a dedicação. Eles escolheram cuidar das pessoas", disse à Globonews Márcio Garcia, diretor do departamento de emergência em saúde pública do Ministério da Saúde.

