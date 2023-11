Nova espécie de peixe recebe nome de Lula | A TARDE

Uma nova espécie de peixe foi descoberta na bacia do rio Trairi, no Rio Grande do Norte, e recebeu o nome de Hypsolebias lulai, em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O animal foi descrito por cientistas do Instituto Peixes da Caatinga, das universidades federais da Paraíba (UFPB) e do Rio Grande do Norte (UFRN), da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e da Universidade de Taubaté em um artigo publicado nesta sexta-feira (20), na revista Neotropical Ichthyology.



Essa nova espécie de peixe pertence a um dos grupos mais ameaçados do Brasil. Chamado de “peixe das nuvens”, ele surge em poças ou lagoas temporárias formadas após a chuva, que é quando os seus ovos enterrados eclodem e sua população se restabelece.

Como os seus parentes, o Hypsolebias lulai tem um ciclo de vida rápido de três meses para crescimento e reprodução antes da poça ou lagoa temporária secar e toda a população de peixes morrer. Lulai mede cerca de 5 centímetros, apresenta um número maior de raios na nadadeira dorsal e de listras no corpo e coloração azul metálica, diferente dos parentes.