Nova identidade começa a ser emitida nesta terça-feira

O atual documento de identidade, que conta com o número de registro geral (RG) estadual, está com os dias contados. Nesta terça-feira, 26, começará, no Rio Grande do Sul, a emissão da nova identidade, que foi lançada no Palácio do Planalto no mês passado, em que o número de identificação será apenas o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Quem não tiver ou estiver com informações incorretas no CPF deverá atualizar os dados na Receita Federal. O novo documento, que não tem data para começar a ser emitido na Bahia, será válido no exterior, por ter a padronização de acordo com a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), com zona de leitura mecânica (código Machine Readable Zone – MRZ), que é o mesmo emitido em passaportes.

A emissão da nova identidade passará a ser possível, nos próximos dias, nos estados do Acre, Goiás, Minas Gerais e Paraná. A nova carteira terá, além do modelo de papel, uma versão digital, que poderá ser acessada pelo celular, e sua validade será de dez anos para quem tem de 12 a 59 anos, de cinco anos para quem tem de zero a onze e terá prazo indeterminado para quem tem sessenta anos ou mais.