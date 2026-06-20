Nova ponte de R$ 400 milhões reduz travessia de 30 para 2 minutos

Uma das maiores obras de infraestrutura do país já está transformando o dia a dia no litoral do Paraná. Com investimento superior a R$ 400 milhões, a Ponte da Vitória — também conhecida como Ponte de Guaratuba — passou a encurtar de forma drástica o tempo de deslocamento entre municípios da região.

Antes marcada pela espera nas balsas, a travessia que podia levar cerca de 30 minutos agora é feita em aproximadamente 2 minutos, mudando completamente a dinâmica de circulação local.

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Terceira maior ponte do Brasil tem 1,24 km

Com 1,24 mil metros de extensão, a estrutura liga a área central e portuária de Guaratuba ao bairro da Prainha, em Matinhos. O trecho, que antes dependia exclusivamente do sistema de ferry-boat, agora conta com uma ligação fixa por terra.

Pelo porte, a obra passa a ocupar posição de destaque no ranking nacional, sendo considerada a terceira maior ponte do Brasil.

A construção faz parte de um pacote de investimentos do Governo do Paraná, inserido em um plano mais amplo de modernização da infraestrutura do litoral, que ultrapassa R$ 2 bilhões em recursos previstos.

Travessia deixa filas no passado

Antes da inauguração, motoristas enfrentavam longas esperas nas balsas, especialmente em períodos de alta temporada, feriados e férias, quando o fluxo aumentava significativamente.

Com a nova ponte, o deslocamento entre as cidades passou a ser contínuo, sem interrupções, eliminando filas e reduzindo o tempo de viagem para cerca de dois minutos.

A mudança representa uma redução superior a 90% no tempo de travessia para quem utiliza o trajeto diariamente.

Impacto direto na economia e no turismo

Além da mobilidade, a ponte também deve impulsionar a economia do litoral paranaense. A expectativa é de maior facilidade no transporte de mercadorias, fortalecimento do turismo e atração de novos empreendimentos imobiliários na região.

Especialistas apontam ainda que a melhoria na logística tende a valorizar áreas próximas à estrutura e estimular a chegada de novos investimentos em Guaratuba e Matinhos.

Moradores já sentem os efeitos

Quem vive na região já percebe mudanças na rotina. Entre os principais impactos estão a economia de tempo nos deslocamentos diários, maior facilidade de acesso a serviços e o fim da dependência das balsas.

A integração entre os municípios também se fortalece, com circulação mais ágil e eficiente entre os dois lados do litoral.

Com a entrega da nova ponte, o Paraná passa a contar com uma estrutura estratégica que redefine a mobilidade regional e reforça o papel do litoral como área de expansão econômica e urbana.