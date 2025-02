Novas regras: Saiba o que pode levar na mala de mão em voos nacionais

As companhias aéreas devem seguir novas regras - Foto: © Marcelo Camargo | Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabeleceu, neste ano, novas regras para bagagem de mão em voos nacionais no Brasil. As companhias aéreas devem seguir para garantir um espaço seguro e organizado dentro da aeronave.

A bagagem de mão é aquela que você leva consigo para a cabine do avião, sem precisar despachar. Além da mala, você tem direito a um item pessoal como mochila, bolsa ou sacola.

Veja as regras detalhadas abaixo:

Mala de mão

Peso máximo: 10 kg

Dimensões máximas da mala: 115 cm (soma da altura, largura e profundidade), incluindo rodas e alças

Item pessoal

Dimensões não especificadas, mas deve ser acomodado sob o assento da frente

Regras das Companhias Aéreas

As companhias aéreas podem ter regras mais restritivas, por isso, é importante verificar as dimensões máximas permitidas para a mala de mão e o item pessoal na sua companhia aérea antes de viajar.

Para o item pessoal, embora as dimensões não sejam especificadas, é necessário que caiba confortavelmente sob o assento à frente do passageiro. É importante destacar que, além das regras da ANAC, cada companhia aérea pode adicionar restrições próprias.

Como as companhias aéreas brasileiras aplicam as regras?

Gol: Permite mala de mão de até 10 kg com dimensões de 55 cm x 35 cm x 25 cm. O item pessoal deve ser uma bolsa, mochila ou pasta.

Latam: Tem as mesmas restrições de peso e dimensões que a Gol, com a recomendação de verificar o tamanho do item pessoal.

Azul: Segue as mesmas regras gerais, e também recomenda a verificação das medidas do item pessoal.

VoePass: Assegura as mesmas especificações, estimulando a confirmação das dimensões dos itens pessoais antes do embarque.

O que pode ou não pode ser levado na bagagem de mão?

Para facilitar o planejamento da bagagem, é vital entender o que pode ser incluído. Seguem algumas diretrizes comuns:

Líquidos: Em voos internacionais, devem ser transportados em frascos de até 100 ml, armazenados em uma necessaire transparente. No entanto, as normas para voos nacionais são mais flexíveis.

Alimentos: Os sólidos normalmente são permitidos, mas é importante verificar as restrições de líquidos em contextos específicos.

Eletrônicos: Dispositivos como celulares e notebooks são permitidos, porém, baterias avulsas acima de 100Wh são restritas.

Remédios: Aqueles de uso contínuo devem ser registrados com receita médica.

Tesouras, canivetes e armas de qualquer tipo são estritamente proibidos.

Dúvidas frequentes

Caso a bagagem de mão exceda os parâmetros permitidos, ela deve ser despachada, acarretando uma taxa extra. Líquidos em voos dentro do Brasil podem ser levados se embalados propriamente. Informações detalhadas sobre itens proibidos podem ser encontradas nos sites da ANAC e das companhias aéreas. Em casos de dúvida, é sempre recomendável verificar com a companhia área antes de viajar.