Novo caça F-39 Gripen da Força Aérea chega ao Brasil | A TARDE

O novo caça F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou em Santa Catarina pelo Porto de Navegantes, no Litoral Norte do estado. Fabricada pela empresa sueca Saab, a aeronave supersônica foi transportada até o aeroporto da cidade em um esquema de segurança na madrugada de quarta-feira, 13.

O caça embarcou no Porto de Norrkoping, na Suécia, no navio MV Florijngracht. Após a viagem, ele foi descarregado no berço 2 do Portonave. A operação foi divulgada nesta quinta-feira, 14.

O trabalho dentro do porto reuniu dezenas de funcionários, que fizeram içamento do caça e o retiraram de dentro do navio. Equipamentos de segurança auxiliaram no serviço

Conheça o novo caça da FAB:

Tem envergadura de 8,6 metros, 4,5 metros de altura, 14 metros de comprimento;

Atinge velocidade máxima de 2,4 mil km/h;

Chega a voar acima de 16 mil metros de altitude;

O F-39 Gripen é usado por forças aéreas em todo o mundo.