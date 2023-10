Novo ciclone extratropical se forma no Sul do Brasil nesta terça

Um novo ciclone extratropical vai se formar na costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina na noite desta terça-feira (26). Chuvas fortes e rajadas de vento de até 70 km/h são esperadas em algumas áreas de Porto Alegre, enquanto o estado ficará em alerta. O ciclone deve se afastar na quarta, mas vai influenciar outras regiões do Brasil durante a semana.

De acordo com o MetSul Meteorologia, os acumulados de chuva em Porto Alegre serão extremamente altos, levando risco de inundações e alagamentos. Além das rajadas de vento e o risco de queda de árvores, há grande chance de queda de granizo e cortes de energia em algumas localidades.

A prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas do rio Guaíba após a previsão das fortes chuvas com o objetivo de evitar inundações na área central da cidade.

A força do ciclone deverá ser sentida em São Paulo, que vai registrar queda de temperatura de 35ºC para 20ºC. No Rio de Janeiro, a variação será de 37ºC para 22ºC. No Nordeste do país, a temperatura deve se manter quente, mas com muitas nuvens em algumas regiões.

A previsão no Norte é de pancadas de chuvas isoladas em Boa Vista, Manaus, Porto Velho e Rio Branco.