Novo CNPJ entra em vigor em julho; veja quem será afetado

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Empresas abertas no Brasil a partir de julho de 2026 passarão a receber um CNPJ diferente do modelo utilizado há quase três décadas. Pela primeira vez, a identificação das empresas deixará de ser composta apenas por números e passará a combinar letras e algarismos.

A mudança foi oficializada pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa nº 2.229 e tem como principal objetivo ampliar a capacidade de geração de novos registros diante do crescimento acelerado do empreendedorismo no país.

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A alteração valerá apenas para novas inscrições realizadas a partir da entrada em vigor da norma. Os CNPJs já existentes continuarão válidos e não sofrerão qualquer modificação.

Como será o novo CNPJ?

O documento continuará com 14 caracteres, mas deixará de ser exclusivamente numérico.

No novo modelo, os oito caracteres da raiz do cadastro e os quatro que identificam o estabelecimento poderão conter letras e números. Apenas os dois dígitos verificadores finais permanecerão formados exclusivamente por números.

Na prática, a mudança cria bilhões de novas combinações possíveis e evita que o sistema atinja seu limite de registros nos próximos anos.

Por que a Receita Federal decidiu mudar?

A decisão foi tomada em razão do crescimento contínuo da abertura de empresas no Brasil.

Nos últimos anos, o avanço dos Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e pequenos negócios elevou significativamente a quantidade de novos registros realizados anualmente.

Embora o país tenha ultrapassado a marca de 64 milhões de inscrições no CNPJ, parte desses registros corresponde a empresas inativas, encerradas ou com pendências cadastrais. Ainda assim, o ritmo de formalização passou a pressionar o modelo atual, que utiliza apenas algarismos de 0 a 9.

Com a adoção do padrão alfanumérico, a Receita Federal garante capacidade suficiente para absorver o crescimento do ambiente empresarial brasileiro por várias décadas.

Boom de MEIs impulsiona mudança

O crescimento dos pequenos negócios está diretamente ligado à necessidade de modernização do sistema. Dados da Receita Federal mostram que MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte representam a maior parte das formalizações registradas no país.

O fenômeno ganhou força especialmente após a pandemia, quando milhares de brasileiros passaram a empreender para complementar renda ou iniciar atividades próprias.

Além disso, a formalização tem avançado entre mulheres, jovens e trabalhadores autônomos, ampliando a base de contribuintes e aumentando a demanda por novos registros empresariais.

Empresas atuais precisam trocar o CNPJ?

Não. A Receita Federal reforça que todos os CNPJs emitidos antes de julho de 2026 permanecerão exatamente como estão.

A mudança será aplicada apenas para:

novas empresas abertas após julho de 2026;

novas filiais registradas a partir dessa data;

novos cadastros realizados nos sistemas da Receita Federal.

Portanto, empresários que já possuem empresa ativa não precisarão alterar documentos, contratos ou registros.

Bancos e sistemas terão de se adaptar

O principal impacto da mudança será sentido nos bastidores da tecnologia.

Sistemas de emissão de notas fiscais, bancos, softwares de gestão, plataformas de cadastro e órgãos públicos precisarão ser atualizados para reconhecer o novo formato alfanumérico.

Atualmente, muitos sistemas aceitam apenas números nos campos destinados ao CNPJ. Com a nova regra, será necessário adequar rotinas de validação, integração de dados e mecanismos de segurança.

Para facilitar a transição, a Receita Federal já disponibilizou orientações técnicas e ambientes de testes destinados a empresas de tecnologia e desenvolvedores.

Mudança marca nova fase da identificação empresarial

Criado em 1998 para substituir o antigo Cadastro Geral de Contribuintes (CGC), o CNPJ tornou-se um dos principais identificadores da atividade econômica brasileira.

Quase 30 anos depois, a adoção do modelo alfanumérico representa uma das maiores mudanças estruturais já realizadas no sistema.

Embora a alteração passe despercebida para a maioria dos empresários, ela prepara a infraestrutura tributária brasileira para acompanhar o crescimento da formalização e da abertura de novos negócios nas próximas décadas.