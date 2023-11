Novo presídio federal será construído em Salvador; saiba detalhes | A TARDE

O novo presídio federal do Brasil vai ser construído em Salvador (BA). Esta será a sexta unidade prisional sob a responsabilidade do governo federal e vai custodiar líderes de facções criminosas. As informações são da CNN. O Brasil possui unidades federais em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e a mais recente, em Brasília (DF), que completou cinco anos.

O governo federal e estadual fecharam acordo a respeito da construção do presídio em outubro. O local exato da construção, no entanto, ainda não foi definido. O início das obras ainda depende de licitação.



“Essa [unidade] vai ter junto dela uma estrutura de treinamento. As partes teórica e prática estarão juntas. Não somos iguais as outras forças. A gente precisa da unidade. Lá que se entende o protocolo do dia a dia. E terá dormitório. É diferente de tudo que já foi feito até hoje. A estrutura será diferente”, afirmou o secretário da Senappen, Rafael Velasco.



Ele espera que a obra seja entregue em menos de dois anos. “Talvez a obra do centro de treinamento demore mais um pouco. Mas tudo depende do andamento da obra”, disse.



Rotina no presídio federal



Os custodiados do Sistema Prisional Federal ficam em celas individuais de aproximadamente 7m² com cama, escrivaninha, banco e prateleiras em alvenaria, além de banheiro com sanitário, pia e chuveiro. No período de triagem, que compreende os 20 primeiros dias na unidade prisional, o recém-chegado fica em uma cela do isolamento que tem aproximadamente 9m². Nela, há espaço para banho de sol individualizado.



Uma equipe multidisciplinar com médicos, psiquiatras, psicólogos, dentista, enfermeiros, assistente social e demais setores realizam o atendimento inicial desse interno para avaliar as condições de saúde.



É nessa fase de adaptação que o interno conhece seus deveres e direitos dentro de uma unidade federal. Somente advogados constituídos podem visitar o detento nesse período de inclusão.



A rotina alimentar de um interno é composta por seis refeições diárias: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia.