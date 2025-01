Novo Richthofen? Casal é preso após matar pai para ficar com herança

- Foto: Reprodução

Na última sexta-feira, 20, a Polícia Civil de Goiás realizou a prisão preventiva de um casal acusado de planejar o assassinato do pai de uma das partes para tomar posse de uma herança milionária, avaliada em R$ 3 milhões. O crime aconteceu em Uruaçu, no interior do estado. Segundo o depoimento da filha da vítima, o patrimônio envolvia 20 alqueires de terra, 110 cabeças de gado, quatro imóveis e uma quantia significativa em conta bancária.

As investigações apontam que a filha e o namorado contrataram Luiz Henrique da Silva de Lima Mendonça para cometer o assassinato, oferecendo R$ 20 mil pelo serviço. Com a morte do pai, a filha seria a única herdeira dos bens deixados por ele.

Leia também:

>> Destroços de avião desaparecido no Amazonas são encontrados

>> Animais domésticos terão número de identidade no Brasil em 2025

>> Número de mortes após desabamento de ponte sobe para seis

Luiz Henrique, porém, repassou o serviço para outros dois homens. O trio armou uma emboscada e interceptou a vítima enquanto ela conduzia uma motocicleta por uma área rural de Uruaçu. O homem foi morto com dois disparos de arma de fogo.

Após o homicídio, o casal tentou escapar, mas foi capturado pela polícia na cidade de Campos Verdes. Já Luiz Henrique permanece foragido, e a polícia continua empenhada em localizá-lo. O caso segue em investigação para apurar todos os envolvidos e os detalhes do crime.