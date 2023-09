Número de feridos sobe para 223 após passagem de ciclone no RS

Novo boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado na manhã deste sábado, 9, destaca que o número de mortos após a passagem do ciclone extratropical pelo estado segue em 41. Até às 7h de hoje, o órgão contabilizava 88 municípios afetados pelos estragos da tempestade. O número de desaparecidos está em 46.

Ainda de acordo com o balanço, 223 pessoas estão feridas, enquanto o número de desabrigados é de 3.193 e de desalojados 8.256. Até o momento, 3.130 pessoas foram resgatadas.

Somando com o registro de Santa Catarina, o número de mortos após passagem do ciclone é de 42 pessoas. Forças de segurança estão atuando para o resgate de 46 desaparecidos. Os rios do estado não apresentaram variação de volume e o risco de novos estragos tende a diminuir.

A redução do nível da água vai permitir que o trabalho das forças de segurança seja mais rápido. Nas regiões mais críticas, os resgates estão ocorrendo com a utilização de aeronaves.

Auxílio do governo

Nesta sexta-feira, 8, o governo federal anunciou a liberação de um auxílio de R$ 800 por pessoa atingida pela passagem do ciclone extratropical. “A primeira medida é [a instalação] uma sala de situação permanente sobre as questões do ciclone que se abateu no Rio Grande do Sul”, disse o presidente em exercício, Geraldo Alckmin.