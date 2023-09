Número de mortes no Rio Grande do Sul após ciclone vai a 41

Subiu para 41 o número de mortos, devido aos estragos causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Os dados são do boletim da Defesa Civil do Estado divulgado nesta quinta-feira, 7.

O número de pessoas desaparecidas chegou a 25, 2.944 estão desabrigadas, e 7.607, desalojadas no Estado. O total de mortos na cidade de Muçum, no Vale do Taquari, é de 15, e em Roca Sales chegou a 10 vítimas até o momento.

O governo reconheceu mais cedo estado de calamidade pública dos municípios atingidos. Nesta quinta, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), também visitou a cidade de Muçum.

“Nós vamos reconstruir essa cidade mais rápido do que muitos pensam”. Ainda segundo ele, “não faltarão recursos, nem humanos e nem financeiros” para reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas.