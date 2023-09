Número de mortos após ciclone no RS sobe para 47

O número de mortos após a passagem do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul aumentou para 47. Os dados são do boletim mais recente da Defesa Civil gaúcha, divulgado na manhã desta terça-feira, 12. A nova morte foi registrada na cidade de Colinas.

O ciclone extratropical atingiu a Região Sul do país e provocou um rastro de destruição, principalmente em municípios do Rio Grande do Sul. A maioria das mortes aconteceram em Muçum, com 15 vítimas. No geral, 97 municípios foram atingidos pelo temporal.

O balanço de hoje divulgou também que a tragédia afetou 340.928 pessoas, deixando, 4.794 desabrigados, 20.517 desalojados e 925 feridos. Mais de 3000 pessoas foram resgatadas.

O número de desaparecidos segue sem alterações, em 46, sendo oito em Lajeado e Arroio do Meio e 30 em Muçum.

Governo federal anuncia R$ 741 milhões para cidades atingidas no RS

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou a liberação de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Alckmin, que está no estado com uma comitiva de oito ministros, sobrevoou regiões afetadas pela enchente e visitou a cidade de Muçum, uma das mais atingidas pelo ciclone.