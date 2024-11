O Pente comemora o mês da Consciência Negra com tour pelo Brasil

Novembro é o mês da Consciência Negra no Brasil - Foto: Divulgação/Ladeira

Com 9 anos de atuação em cidades como Salvador, Morro de São Paulo, Boipeba na Bahia e na capital paulista, o movimento cultural O Pente realiza sua primeira turnê por quatro cidades do Brasil em novembro em celebração ao mês da Consciência Negra.

Com o objetivo principal de apresentar as potências pretas nos seus mais variados setores das artes, O Pente tem se firmado como impulsionador de artistas independentes e lugar de encontros e trocas enriquecedoras.

Artistas de renome nacional já passaram pela line da festa, como Preta Gil, Lazzo Matumbi, Rachel Reis, Cortejo Afro, Majur, Hiran, Denny da Timbalada, Dão Black, Àttooxxá, Larissa Luz e os melhores djs da cena como Lunna Montty, Telefunksoul, Raíz, Pivoman, Leandro Vitrola, Barba, Guila e Ivy Bad.

O palco do Pente já foi preenchido por grupos como o Afrobapho, desfiles de marcas como a Noo Estilo( primeiro nome da Dendezeiro), Meninos Rei, Ateliê Mão de Mâe, Rey Vilas Boas, Dress Coração, Produto do Gueto, Black Atitude, assim como exposição dos artistas Drico Aragão, FF e Fael Primeiro, reafirmando a força da comunidade.

A turnê celebrativa conectará as sonoridades que tem movimentado os grandes centros urbanos, conectando a Bahia e as suas sonoridades múltiplas com o seu expansivo PAGODÂO, ao FUNK do Rio e o HIP HOP de SÂO PAULO.

“É a primeira vez que sairemos com uma turnê pelo Brasil levando essa diversidade rítmica e artística que é O Pente. Mais que um desafio é assumir o compromisso que sempre foi do Pente de conectar. Reunir o melhor de cada estado que passaremos, levando nossa identidade nordestina, baiana, universal, música para alma, mais que festa, promovemos encontros e trocas. Axé a esse movimento de ocupação e pertencimento” contou Uran, idealizador do baile O Pente.

AGENDA

Salvador, Bahia(08.11)

O BOMBAR no Rio Vermelho em Salvador será o palco para o encontro de djs como Belle, pesquisadora dos sons das periferias, levando o pagode baiano em seu mais alto nível. De Ilhéus, Sul da Bahia, pela primeira vez no baile, o Dj Orixafricano, integrante do grupo O Quadro, apresentará o melhor dos ritmos afro diaspóricos com muito kuduro, afro beats e amapiano. Manno John trará seu repertório quebradeira e ainda o grupo Afrolove e 23 Wells com aquele som com muita malemolência. Do Rio de Janeiro, fazendo sua estreia em território baiano, Elton Santos conhecido pelos melhores hits do FUNK tipicamente carioca e o brabo Iury Andrew com aquele mandelão e o techno brega com a essência de Pernambuco.

LINE: Manno Jhon(BA)/Afrolove(BA)/ Belle(BA)/ Elton Santos(RJ)/ Orixafricano(BA)/23 Wells(BA)/ Iury Andrew(PE)

São Paulo, SP(15.11)

Quinta edição no MUNDO PENSANTE, ocupando com djs da cena, tendo a residente Ivy Bad mandando os sons que tem bombado nas pistas soteropolitanas com direito a pagodão e muita baianidade. Sonzeira com a cantora baiana Mana Bella, uma das mais novas e promissoras representantes do Rap nacional, ganhadora da edição 2024 do Sons da Rua em São Paulo, Cuper com lançamentos e os já consagrados Guila de Sâo Paulo, tendo ainda diretamente de Salvador, Gabi da Oxe e Moura.

LINE: Ivy Bad(BA)/ Mana Bella(BA)/ Moura(BA)/ Guila(SP)/ Cuper(BA)/ Gabi da Oxe(BA)

Rio de Janeiro, RJ(23.11)

Pela primeira na capital carioca, O Pente chega com todo axé da Bahia conectando com as sonoridades das periferias, ocupando a Zê êne em Madureira , território consagrado pelos bailes charme, o FUNK e toda força da black music. O residente do Pente, Ivy levará o pagodão e toda baianidade em sons que se misturarão com o funk do dj Erre Dias , com performace das cariocas Preta Queen B e Kill Bill. O cantor carioca Kibba trará a energia do seu pop altamente dançante, tendo ainda o encontro com a cantora baiana Ayana Amorim, o baiano Cuper e o pernambucano Iury Andrew. Vai rolar acarajé com aquele tempero típico da Bahia pelas mãos de Maria Massena, mais conhecida como Mainha ou Tempero de Mainha.

LINE: Ivy Bad(BA), Erre Dias(RJ), Kibba(RJ), Ayana Amorim(BA), Preta Queen B(RJ), Kill Bill(RJ), Cuper(BA) e Iury Andrew(PE) e acarajé com Maria Massena(BA) do Tempero de Mainha.

SOBRE O PENTE

O "Baile O Pente" é um evento cultural idealizado por Uran Rodrigues que celebra a diversidade e a negritude através da música, moda e arte. O baile começou em Salvador, Bahia, e se expandiu para outras cidades como São Paulo, promovendo edições que destacam elementos da cultura afro-brasileira. O evento é conhecido por sua atmosfera inclusiva e vibrante, com performances de DJs, artistas e shows ao vivo que misturam ritmos como afrobeat, pagode baiano, kuduro e outros sons da diáspora africana.

As edições do baile frequentemente incluem colaborações com estilistas e artistas visuais, criando um ambiente rico em expressões culturais e identidade. Por exemplo, uma edição especial chamada "Acredite no Seu Axé" foi realizada em colaboração com a estilista Isa Silva, destacando a coleção "7 Ervas".

O "Baile O Pente" também se destaca por sua dedicação à inclusão e à celebração das potências pretas, promovendo um espaço onde todos são bem-vindos para celebrar a cultura e a identidade afro-brasileira.

SOBRE URAN

Com formação em Letras com habilitação em língua Espanhola. nascido no sul da Bahia na cidade de Ipiaú, morador de Salvador há 15 anos, mas vivendo pelo mundo à conhecer pessoas e culturas. Expôs fotos da festa de Iemanjá em Nova Iorque, Newark e Philadelphia nos States e fotografou eventos importantes da cultura brasileira em Paris, Barcelona e Porto na Europa. Idealizador e curador do O Pente, movimento de fortalecimento da cena artística preta e apresentador do programa Tela Preta no Youtube do Canal O Pente e Midia Ninja. Publisher do site uranrodrigues.com e idealizador do projeto audiovisual Novo Homem Preto com publicação nos principais veículos de comunicação do país.