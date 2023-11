OAB forma duas listas com seis nomes para compor o TRF-1 | A TARDE

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) formou, nesta segunda-feira, 23, duas listas sêxtuplas a fim de preencher as vagas de desembargador destinadas à advocacia no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF - 1).

Confira:



Primeira lista sêxtupla ao Quinto Constitucional ao TRF-1:



Diogo Seixas Condurú



Flávio Jaime de Moraes Jardim

Thiago Lopes Cardoso Campos

Clarice Viana Binda

Marco Antônio Coêlho Lara

Liz Marília Guedes Vecci Mendonça

Segunda lista sêxtupla ao Quinto Constitucional ao TRF-1:



Eduardo Filipe Alves Martins



Rebeca Moreno da Silva

Larissa Chaves Tork de Oliveira

João Celestino Correa da Costa Neto

Vicente de Paulo de Mora Viana

Marcos Gil Barbosa Dias

A lei 14.253/21 transformou cargos vagos de juiz Federal substituto no quadro permanente da Justiça Federal em cargos de desembargador dos TRFs. Na 1ª região, foram transformados 19 cargos vagos de juiz Federal substituto em 16 cargos de desembargador.