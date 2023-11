OAB forma lista de indicados ao Tribunal Superior do Trabalho | A TARDE

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) marcou para o dia 11 de dezembro, a sessão extraordinária do conselho para formar a lista sêxtupla de indicados ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). Após a formação da lista sêxtupla, o tribunal escolherá três nomes, e a palavra final será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A data foi marcada depois de cinco meses de espera, e na lista conta com a participação de 28 advogados inscritos. Entre os mais cotados estão Adriano Avelino e Fernando Paiva — ligados, respectivamente, a Arthur Lira e Renan Calheiros —, Marthius Sávio Lobato, Roseline Morais e Antônio Fabrício de Matos.

Também está entre os inscritos Emmanoel Campelo, filho do ministro aposentado Emmanoel Pereira, que almeja a cadeira do pai na Corte Superior do Trabalho.