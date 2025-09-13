Obra inédita vai ampliar faixa de areia em praia do litoral

Praia em Itapoá - Foto: Prefeitura de Itapoá

A cidade de Itapoá, no litoral norte de Santa Catarina, será palco de um projeto inédito no país: a recuperação da faixa de areia da orla a partir do reaproveitamento de sedimentos retirados da dragagem de um canal.

A assinatura da obra ocorreu em agosto e prevê o depósito de cerca de 6,4 milhões de metros cúbicos de areia na praia – mais que o dobro do volume utilizado em Balneário Camboriú. O montante equivale a uma montanha de 200 metros de altura.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como será feito?

O empreendimento, resultado de uma parceria entre o governo estadual e o setor privado, prevê:

Retirada de 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos da Baía da Babitonga.

Parte desse material reforçará a orla de Itapoá, constantemente afetada pela erosão.

O excedente será levado para alto-mar, em uma área conhecida como “bota-fora”.

A faixa de areia será ampliada em cerca de 30 metros ao longo de 10 quilômetros entre a região da Figueira e o Balneário Princesa do Mar.

Em pontos específicos, o avanço da praia pode superar 100 metros.

O custo estimado é de R$ 324 milhões .

Além de recuperar a praia, a dragagem também aumentará a profundidade do estuário que dá acesso aos portos de São Francisco do Sul e Itapoá, permitindo a entrada de navios de até 366 metros. Atualmente, o limite é de 336 metros.

Assinatura

A obra será realizada por meio de Parceria Público-Privada (PPP). Na assinatura, em março, a prefeitura ressaltou que o projeto não se limita à proteção costeira, mas também tem potencial de transformar a orla em um novo cartão-postal e valorizar a cidade, que hoje conta com cerca de 30 mil habitantes e nota máxima no Mapa do Turismo Brasileiro.

Apesar do andamento nas tratativas, a execução ainda depende da licença ambiental do Ibama e da conclusão do projeto executivo, que deve levar quatro meses. O cronograma completo deve ser divulgado em breve.

Com 32 km de litoral e divisa com o Paraná, Itapoá é um dos principais destinos turísticos da região. Em agosto, o município chegou a decretar situação de emergência devido às fortes chuvas e ao avanço da erosão costeira.