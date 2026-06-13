OIT define nova regra e motoristas de app podem ganhar salário mínimo

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A recente convenção da 114ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, encerrada em 12 de junho de 2026, marcou uma virada histórica para a economia de plataformas.

O novo documento estabelece diretrizes globais de proteção para milhões de trabalhadores de aplicativos, com impacto direto no cotidiano de quem atua no setor de transporte e entregas.

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O que muda para o trabalhador de aplicativo?

O acordo da OIT foca na garantia de direitos fundamentais e na regulação das ferramentas digitais. Entre os pontos centrais, destacam-se: