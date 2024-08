Onça-pintada Gaia morre em incêndios no Pantanal

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

As queimadas do Pantanal sul-mato-grossense deixaram um rastro de destruição e vitimaram diversos animais, dentre eles, a onça-pintada Gaia, símbolo da região pantaneira e que vivia na região da fazenda Caiman, em Miranda – distante 212 quilômetros de Campo Grande (MS).

A morte da onça-pintada Gaia foi confirmada nas redes sociais do Onçafari, uma instituição dedicada à preservação da biodiversidade no Brasil, com foco especial em onças-pintadas e lobos-guarás. A instituição informou que Gaia, um importante símbolo da região pantaneira, foi vítima das recentes queimadas no Pantanal.

As queimadas no Pantanal têm sido uma preocupação constante. De janeiro até o momento, quase 1,5 milhão de hectares foram devastados pelo fogo, conforme levantamento do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LASA-UFRJ).