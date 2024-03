Onda de calor vai acabar com chegada do outono; saiba quando | A TARDE

As ondas de calor que afetaram diversas cidades do Brasil devem chegar ao fim a partir desta semana. A chegada do outono deve diminuir as temperaturas no país durante a parte final do mês de março.

Será um alívio para cidadãos do Rio de Janeiro, que registrou uma sensação térmica de 62,3°C. São Paulo teve o dia mais quente do ano, com 34,7ºC.

A nova estação terá início nesta quarta-feira, 20, às 17h51. Segundo a meteorologia, o tempo já vai apresentar mudanças a partir do primeiro dia, com a chegada de uma frente fria.

O site Climatempo prevê que partes do Rio Grande do Sul vão receber temporais a partir do primeiro dia do outono, com chuva prevista para regiões da serra e em Porto Alegre.

A chuva deve chegar em Santa Catarina, Paraná e São Paulo do meio para o fim de semana. Leste e sul do Mato Grosso do Sul e Triângulo Mineiro vivem a mesma situação. Diante da nova frente fria, as temperaturas estarão mais baixas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No Nordeste, o tempo ficará instável, com nuvens carregadas. No Recôncavo Baiano e no centro-norte da Bahia não há previsão de chuva, assim como no sul e litoral de Sergipe. Piauí e Ceará devem registrar temporais.

No Norte, Pará, Amapá e Amazonas devem sofrer com tempestades.