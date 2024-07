Onda de violência: Ataques feitos a esmo deixam 4 mortos em Fortaleza

- Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Dois ataques de criminosos na madrugada de sexta-feira, 21, para sábado, 22, deixaram quatro pessoas mortas e oito feridas na periferia de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), chamou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para adotar medidas contra o crime organizado na cidade.

Os dois ataques foram feitos de forma aleatória contra pessoas numa pizzaria e num campo de futebol, no bairro Barroso. Na última ação violenta, Uma criança de 10 anos e uma mulher de 48 foram mortas. Segundo as testemunhas, os criminosos chegaram em dois carros, desembarcaram e atiraram contra as pessoas reunidas no local.

O ataque no campo de futebol ainda deixou oito crianças feridas: três meninas de 11, 13 e 16 anos, e cinco meninos de 8, 9, 10, 15 e 16 anos. A direção do Instituto Dr. José Frotas, onde elas foram atendidas, ainda informou ao Estado de Minas que um menino de 8 anos foi atingido na cabeça e está internado na UTI. As outras precisaram passar por procedimentos cirúrgicos de emergência.

Já em uma pizzaria do bairro de Mondubim, os criminosos desembarcaram de três motos e atiraram contra um cliente e um entregador de uma pizzaria, que morreram.

Os ataques ocorrem após o governador Elmano de Freitas anunciar uma reação ao crime organizado depois de uma chacina em que sete pessoas morreram no interior do estado, na quinta-feira, 20.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que um suspeito de envolvimento em um dos ataques foi preso na manhã deste sábado, 22, além de realizar a busca de um adolescente, que terminou com o mesmo apreendido.