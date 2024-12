Ônibus capota e deixa dezenas de mortos e feridos

Ônibus despencou mais de 20 metros na Serra da Barriga - Foto: Reprodução | Governo de Alagoas

Pelo menos 17 pessoas, entre elas uma grávida, morreram no capotamento de um ônibus escolar Serra da Barriga, em União dos Palmares, no interior de Alagoas. O veículo levava cerca de 40 passageiros e caiu em uma ribanceira, de uma altura de cerca de 20 metros.

O Governo de Alagoas decretou luto oficial de três dias. O Ministério da Cultura e a Fundação Cultural Palmares divulgaram nota lamentando o 'trágico acidente ocorrido neste domingo, envolvendo um ônibus que chegava à Serra da Barriga, um território de enorme importância histórica e cultural para o povo afro-brasileiro'.

Segundo o Corpo de Bombeiros alagoano, testemunhas afirmaram que o veículo levava estudantes, de idades variadas, para participar do projeto cultural Pôr do Sol na Serra. Durante o trajeto, o motorista perdeu o controle do ônibus e desceu a ribanceira. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), 22 vítimas tiveram o óbito constatado no local do acidente. Uma gestante foi encaminhada ao Hospital Regional da Mata (HRM), mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Além disso, o HRM atendeu, ao todo, 29 pacientes resgatados em uma operação de emergência.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, lamentou as mortes. “Neste momento de imensa dor, o governo de Alagoas decreta luto oficial por três dias em respeito às vidas perdidas e manifesta total solidariedade às famílias e amigos das vítimas”, disse.

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também emitiu uma nota lamentando o caso. “Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares do trágico acidente que ocorreu na tarde de hoje na Serra da Barriga, em União dos Palmares. [...] Em um mês tão importante para todo país pelo mês da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece profundamente”, escreveu.