Ônibus com equipe de Murilo Huff é atingido por carro em rodovia

O ônibus que transportava parte da equipe do cantor sertanejo Murilo Huff se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira, 3, em um trecho da BR-153 próximo a Nova Olinda, região norte do Tocantins. A ocorrência foi registrada no km 205 da rodovia. Um caminhão colidiu com um carro e, em seguida, atingiu o ônibus.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão deixou o local após o acidente e o carro ficou gravemente danificado. O condutor ficou ferido e foi levado a um hospital em Nova Olinda.

A equipe de Huff que estava a bordo do ônibus não sofreu ferimentos. Em nota, a assessoria do cantor confirmou que todos estão em segurança.

Nas redes sociais, o cantor afirmou que ninguém ficou ferido e todos passam bem. A equipe dele afirmou que a agenda para o fim de semana segue sem alterações.

"Agradecemos a solidariedade e o carinho do público e pedimos que evitem o compartilhamento de notícias falsas ou de fontes não oficiais".