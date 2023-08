Ônibus que capotou com torcedores estava irregular, revela ANTT

O ônibus transportava torcedores do Corinthians e que se envolveu em um acidente, matando ao menos sete deles, "não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros." A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 20, quando o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo ao entrar em uma curva. Ele bateu contra um barranco e capotou. O caso aconteceu no quilômetro 520 da rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Grande Belo Horizonte.

Inicialmente a Polícia Civil comunicou que oito pessoas haviam morrido, porém, o número de vítimas mortais foi atualizada para seste. 36 pessoas ficaram feridas. 27 delas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas a hospitais da região.

Nota da ANTT

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) lamenta e se solidariza com os familiares das vítimas de um acidente de ônibus ocorrido na madrugada deste domingo (20/8) na BR-381/MG, em Brumadinho, com torcedores do time de futebol Corinthians.

A Agência informa que o veículo envolvido, de placa LPH3885, não possui registro nem autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros, portanto a viagem é considerada irregular. A ANTT esclarece que fornecerá, quando solicitadas, todas as informações necessárias às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações. Além disso, informa que a Arteris Fernão Dias, administradora do trecho da rodovia concedida, prestou todos os socorros iniciais.