'Operação Madonna' terá drones da GSI para segurança de show no Rio | A TARDE

Batizada como “Operação Madonna”, o show gratuito de umas das divas do pop, na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, um sábado, será marcado por forte segurança para evitar furtos e roubos, com até uso de dois drones do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo.

Segundo o jornal, ainda serão usados dois drones de reconhecimento facial. O esquema de segurança será semelhante ao do Réveillon em Copacabana, um dos mais famosos do mundo.

O patrulhamento ostensivo da Polícia Militar será feito com 3.200 policiais, 64 viaturas e 65 torres de observação. A corporação ainda vai instalar um CICC (Centro Integrado de Comando e Controle) na praça do Lido, próximo ao palco.

A PM também vai montar 18 pontos de bloqueio e 18 pontos de revista com equipamentos de reconhecimento facial nas ruas transversais à praia. No fim da tarde do dia 4, o acesso a Copacabana será fechado para carros, a partir das 19h30.