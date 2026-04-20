Operação no Vidigal deixa turistas ilhados no Morro Dois Irmãos

A trilha do Morro Dois Irmãos é considerada de nível médio - Foto: Reprodução | TV Globo

A manhã desta segunda-feira foi de pânico para cerca de 200 pessoas que realizavam a trilha do Morro Dois Irmãos, no Vidigal, Zona Sul do Rio de Janeiro. O grupo, que subiu a encosta ainda de madrugada para acompanhar o nascer do sol, ficou "ilhado" no topo do morro devido a uma operação policial iniciada pouco após as 6h.

O som de disparos interrompeu o passeio em um dos cartões-postais mais famosos da cidade, forçando os visitantes a aguardarem por mais de uma hora antes de iniciarem a descida.

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A retirada segura dos turistas exigiu uma articulação rápida entre guias locais e autoridades. Renan Monteiro, CEO de um aplicativo que organiza visitas na região, detalhou que a Secretaria Estadual de Turismo e a Segurança Pública foram acionadas imediatamente.

Com o apoio da Associação de Moradores e dos responsáveis pela operação policial, foi viabilizado um momento de trégua para que o grupo pudesse deixar o local sem feridos, sob acompanhamento da polícia.

A trilha do Morro Dois Irmãos é considerada de nível médio e atrai centenas de pessoas diariamente por sua vista privilegiada de pontos como o Leblon e o Corcovado.

Após o susto e o arrefecimento do tiroteio, a orientação das autoridades foi de que o acesso para novos turistas fosse liberado apenas a partir das 10h.